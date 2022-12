Inter, Lu-La sì o no contro il Napoli? Inzaghi studia queste due alternative

Lu-La sì o no contro il Napoli? Deciderà solo nei prossimi giorni Simone Inzaghi, che domani ritroverà Lautaro Martinez. Riflessioni in corso per l'allenatore dell'Inter che - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - "nello stesso tempo sta pensando a soluzioni alternative all’agognata Lu-La, se l’uso di Martinez alla fine venisse consigliato solo a partita in corso: il doppio centravanti Lukaku più Dzeko, che si rivedrà oggi al Mapei Stadium, sarebbe nel caso la soluzione più logica.