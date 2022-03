Inter, mancano le secondo le linee. Inzaghi ha individuato due profili da ricercare

Inter concentrata sull'attuale stagione, ma che guarda anche al futuro e alle mosse per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

"Se il tecnico ha presto individuato il suo gruppo di titolari con gerarchie ben definite, è tra le riserve che valutazioni e considerazioni si fanno più complicate. L’apporto delle seconde linee si è spesso rivelato altalenante, tanto da spingere Inzaghi verso soluzioni sempre diverse. Il discorso vale per tutti i reparti, dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, dove spesso i sostituti non si sono rivelati all’altezza delle circostanze. Ci sono ruoli sprovvisti di adeguati ricambi, su tutti quelli di vice-Dzeko e vice-Brozovic, due profili che toccherà reperire e che andranno necessariamente a prendere il posto di due elementi attualmente in rosa. Ci sono poi giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative, steccando quelle (poche) volte che sono stati chiamati in causa per far rifiatare i titolari, soprattutto in mezzo al campo e in zona gol", spiega Gazzetta.it.