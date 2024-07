Prenderà il via domani la stagione dell'Inter con il raduno ad Appiano a ranghi ridotti. Il tecnico dell'Inter Inzaghi non vede l'ora di avere tutta la rosa a disposizione per iniziare a plasmare la sua nuova Inter, quella che dovrà confermarsi in campionato e aggredire tutti gli obiettivi.

"Davanti a Simone, due sfide da vincere. Per prima cosa, il tecnico dovrà rigenerare i “delusi” delle nazionali all’Europeo (da Calhanoglu ai semifinalisti Thuram, Pavard, Dumfries e De Vrij, ma soprattutto gli azzurri che hanno fatto flop in Germania). Per un’Inter subito al massimo servirà un blocco dei titolari tirato a lucido. Quando avrà il gruppo al completo, poi, Inzaghi dovrà gestirlo con le rotazioni: in una stagione che riserva un potenziale di 69 partite, occorre pescare risorse in ogni angolo della rosa", precisa La Gazzetta dello Sport.