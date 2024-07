Domani mattina il tecnico nerazzurro sarà in sede per discutere con il suo agente gli ultimi dettagli del rinnovo del contratto

Come sottolinea il Corriere della Sera, stasera Simone Inzaghi tornerà a Milano. Domani mattina il tecnico nerazzurro sarà in sede per discutere con il suo agente, Tullio Tinti, gli ultimi dettagli del rinnovo del contratto. "Tutti sperano che a metà pomeriggio, in occasione della prima conferenza della nuova stagione, arrivi l’annuncio per il sospirato prolungamento", si legge sul quotidiano.