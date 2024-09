L'Inter gioca un brutto derby e lo perde. I nerazzurri passano prima in svantaggio, pareggiano con un gol di Dimarco e poi soccombono al gol di Gabbia. Una partita che è apparsa subito in salita per i nerazzurri. Ecco come l'ha analizzata Simone Inzaghi al fischio finale: "È mancato che siamo stati poco squadra, abbiamo approcciato male i due tempi. Dovevamo essere più bravi dopo il pareggio. Brucia, perdere un derby. Brucia. Cercheremo di analizzare bene la sconfitta e di prendere i lati positivi. Dovevamo essere più lucidi, non perdere le distanze. Abbiamo concesso troppe ripartenze al Milan".