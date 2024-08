Finisce con un pareggio la prima partita di campionato giocata dall'Inter a Genova. Una partita ricca di colpi di scena. Forse anche troppi. Ecco come l'ha analizzata e commentata Simone Inzaghi ai microfoni di ITV: "Difficoltà? Le conoscevamo, qui non è mai semplice. Buon primo tempo dove abbiamo preso un gol fortuito poi siamo stati bravi a rimanere organizzati, abbiamo trovato il pareggio. Poi nel secondo tempo c'è stata un po' di stanchezza, siamo stati meno lucidi. Abbiamo messo i tre attaccanti. Negli ultimi minuti di recupero dovevamo essere più lucidi. I ragazzi ci hanno messo tutto quello che avevano. Concedendo due gol così è difficile vincere la partita".

"Come ci si migliora? Bisogna lavorare tutti insieme. Sappiamo che è il 17 agosto, è da 8 giorni che siamo tutti insieme. Se andiamo a rivedere il Genoa non ha tirato nel secondo tempo. Abbiamo concesso due gol fortuiti, ci abbiamo messo del nostro. Se vedremo ancora il tridente? Assolutamente sì. Stanno bene insieme, hanno lavorato bene quando erano in campo. Si può fare dall'inizio o a partita in corso. Taremi si sta inserendo nel migliore dei modi, sta lavorando molto bene. Abbiamo bisogno dei gol di tutti. L'anno scorso ne abbiamo fatti tanti, quest'anno dovremo continuare a farli. Cercando di limare le disattenzioni che ci sono costati due punti importanti", ha concluso il mister a Inter TV.