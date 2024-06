"Inzaghi chiederà, compatibilmente con la politica di auto sostentamento del club, un sacrificio per rinforzare l'attacco e magari la difesa perché la prossima stagione, a livello di partite giocate, sarà più stressante che mai vista la presenza del Mondiale per club a metà giugno. Sarà rinnovo anche per lo staff del tecnico: dal vice Farris al preparatore atletiico Ripert passando per tutti gli altri membri dello staff tecnico. Barella è d'accordo da tempo per il nuovo contratto, ma la luce verde si è accesa anche per Lautaro che ha detto di sì a un prolungamento fino al 2029 con stipendio da 9 milioni netti più altri 1-1,5 di bonus, alcuni facili, altri meno. Quest'ultimi, insieme alle commissioni, vanno ancora definiti, ma dopo che il capitano ha certificato la sua ferma volontà di restare in nerazzurro, la strada non presenta ostacoli", scrive Gazzetta.