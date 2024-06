Fosse per Simone Inzaghi, confermerebbe tutta la rosa della seconda stella. Non sono previste cessioni illustri in casa Inter per la finestra estiva di mercato. E il Corriere dello Sport oggi svela i piani della dirigenza nerazzurra, ma soprattutto quelli dell’allenatore, pronto a firmare il rinnovo di contratto con l’Inter.

I big restano

“Oggi, causa assenza di Ausilio in viale Liberazione (riceverà il premio Calabrese a Soriano nel Cimino), in sede ci sarà solo il procuratore di Inzaghi, Tinti. Il vertice di mercato con il tecnico e la dirigenza andrà in scena la prossima settimana. Ad ogni modo, Simone ha le idee chiare: la struttura della squadra deve rimanere intatta, vale per i titolari e pure per buona parte delle riserve. Taremi e Zielinski, gli innesti già definiti, andranno a sostituire, rispettivamente, Sanchez e la coppia Klaassen-Sensi. Per il resto, al di là di Cuadrado (contratto scaduto), il tecnico nerazzurro non vorrebbe dover salutare nessun altro. Nemmeno Dumfries, per cui, però, c’è il nodo contratto, visto che è in scadenza nel 2025 e l’Inter, senza rinnovo, vorrebbe evitare un altro addio in stile Skriniar, quindi senza incassare nemmeno un euro.