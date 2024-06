L' Italia si prepara a fare il suo esordio all'Europeo sabato 15 giugno contro l'Albania. Ci sono importanti novità sulle condizioni di Nicolò Barella , Davide Frattesi e Nicolò Fagioli, fa sapere Sky. C'è infatti ottimismo per quanto riguarda il centrocampista fresco di rinnovo con l'Inter: dovrebbe recuperare per l'esordio.

Gli esami per Fagioli, invece, non hanno evidenziato problemi particolari anche se non si è allenato né lunedì e né martedì. Lavoro differenziato anche oggi per lui. Infine, per quanto riguarda Frattesi, martedì ha fatto una prima parte di allenamento e si è poi fermato per un lieve affaticamento e ha quindi preferito rallentare. Oggi sono attese novità anche sulle sue condizioni verso l'esordio.