Gds – Juve su Perisic, trattativa avviata: la proposta del club. Nei prossimi giorni…

Il club bianconero avrebbe bloccato l'esterno croato in scadenza di contratto con l'Inter

Per la Juventus è stata una stagione deludente, battuta dall'Inter in Supercoppa e finale di Coppa Italia, ecco perché a Vinovo c'è aria di rivoluzione in vista del mercato estivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Paul Pogba, Angel Di Maria e Ivan Perisic. Con gli ultimi due, in scadenza di contratto, le trattative sono avviatissime. "Nei prossimi giorni verranno fatte le valutazioni definitive dai vertici della società juventina, ma ora come ora nel gergo del calciomercato si possono considerare “bloccati” sia l’argentino che il croato".