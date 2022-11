Repubblica – Juventus-Inter durante la sosta: si lavora al derby d’Italia a Malta

“Niente ritiro invernale durante la sosta Mondiale per la Juventus di Allegri, che rimarrà a Torino per preparare la ripresa di gennaio, curando gli infortunati e rimpolpando il gruppo, un po' alla volta, con i rientri degli eliminati da Qatar 2022. Difficile programmare amichevoli con quattordici convocati e i tanti infortunati dei bianconeri, eppure una delle partite organizzate a dicembre per avvicinare al rientro i calciatori di Allegri potrebbe essere con l'Inter. Le due società stanno parlando per dare vita a una sfida evocativa per quanto azzoppata dalle tante assenze su entrambi i fronti: l'idea è giocare durante il ritiro maltese della squadra di Inzaghi. Un'ipotesi affascinante che al momento resta tale”, si legge.