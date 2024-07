Tra i tanti giovani aggregati alla preparazione estiva dell'Inter c'è anche Issiaka Kamate: l'esterno offensivo francese, uno dei protagonisti della scorsa stagione della Primavera nerazzurra, si sta mettendo in mostra ad Appiano Gentile, venendo schierato da titolare da Simone Inzaghi sia nell'amichevole contro il Lugano che in quella contro la Pergolettese. Il suo futuro, tuttavia, sarà lontano da Milano: il talentuoso classe 2004 andrà a giocare altrove per fare esperienza, e diversi club si sono messi sulle sue tracce.