Secondo quanto riportato da Sportitalia, Kamate però non piace solo al Verona: anche l'Anderlecht ha preso informazioni con l'Inter per il centrocampista. Come già anticipato da Fcinter1908.it, su Kamate si era mosso anche l'Alaves con un primo sondaggio esplorativo. Le proposte per il talentino interista non mancano ma per ora nessun club ha affondato il colpo e convinto l'Inter. Da vedere come si evolverà la situazione con Kamate che nel frattempo si sta allenando ad Appiano Gentile con la prima squadra. Il francese, tra l'altro, ha giocato dall'inizio il match amichevole contro il Lugano e potrebbe trovare spazio anche nella partita di domani contro la Pergolettese. In attesa di ulteriori novità.