Kessié nel mirino dell’Inter? L’agente: “Può andare via dal Milan solo se…”

Le parole del procuratore del centrocampista ivoriano, accostato ai nerazzurri e in scadenza di contratto nel 2022

Nelle scorse settimane, Franck Kessié è stato più volte accostato all'Inter in vista del futuro. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto nel 2022 e al momento l'accordo per il rinnovo non è stato trovato. I nerazzurri osservano con grande attenzione la situazione e sognano un Calhanoglu-bis, ma tutto dipenderà dalla proposta che il Milan presenterà al giocare.

A fare il punto sulla situazione è stata oggi La Gazzetta dello Sport: “George Atangana (l'agente di Kessié, ndr) liquida l’argomento con una battuta: «Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...». Stop. Il messaggio è chiaro: Kessié vuol rimanere a Milano a patto che abbia un trattamento da numero uno. È difficile capire quale sia la reale distanza tra domanda e offerta. Ora come ora Kessié guadagna 2,2 milioni di euro (più premi) e si ritiene che aspiri a guadagnarne più di 5. Se non proprio 6. Un po’ quel che era successo con Calhanoglu. Ma a quanto è disposto ad arrivare il Milan? Non si ha notizia di incontri recenti tra Maldini, Massara e Atangana. La battuta del rappresentante di Franck fa capire che il Milan non ha ancora scoperto le sue carte. Un rinvio calcolato? O un ritardo vero e proprio? Sembra quasi un giallo. Onestamente, però, qui c’è poco da scherzare. Kessié fa gola a tanti”, si legge.