Inter, assalto a Kumbulla: 20 mln e 2 prestiti. Ma c’è un’altra grossa novità per battere tutti

L’Inter continua il forte pressing su Marash Kumbulla in vista della prossima stagione. Il giovane difensore dell’Hellas Verona, vera rivelazione di questa stagione di Serie A, ha stregato tutti, tanto da attirare su di sé le attenzioni dei grandi club europei. L’Inter, però, sembra piuttosto avanti rispetto a tutte le altre pretendenti, anche e soprattutto per l’ultima novità sulla trattativa riportata da L’Arena:

“L’Inter formulerà a breve l’offerta per Marash Kumbulla: venti due milioni di euro più il rinnovo dei prestiti di Salcedo e Dimarco. Con una novità di non poco conto: il club nerazzurro potrebbe decidere di lasciare il difensore a Verona per un altro anno“.

DIPENDE DA… VERTONGHEN – “L’Inter deve chiudere l’operazione destinata a portare a Milano il difensore belga Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham di Mourinho”.

