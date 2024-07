"Il giorno del suo ritorno ad Appiano Gentile è stato già fissato, oscilla tra il 7 e l’8 agosto. L’appuntamento vale anche per Valentin Carboni, suo compagno di nazionale, per quanto il Marsiglia stia trattando con insistenza per acquistarlo. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo in questa settimana. È molto difficile, comunque, che i due argentini siano in campo per l’amichevole con l’Al Ittihad, in programma proprio il 7 a Monza, al massimo potrebbero unirsi alla squadra e assistere all’incontro", si legge sul quotidiano.