Mundo Deportivo – Lautaro? Come la volpe e l’uva. L’unica verità è che il Barcellona…

Dopo giorni di silenzi, in Spagna si torna a parlare dell’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Se in un primo momento il passaggio dell’attaccante argentino in Spagna sembrava una pura formalità, adesso la situazione è cambiata. E che la situazione sia cambiata lo sottolinea bene un tweet del giornalista di Mundo Deportivo, Francesc Aguilar: “Il Barcellona con Lautaro Martinez è come la volpe con l’uva nella favola di Esopo. Dato che non ha soldi per prendere l’attaccante dell’Inter, dice che è acerbo. Ogni giorno emrrge una nuova scusa quando la verità è che oggi non possono pagare ciò che l’Inter richiede“.