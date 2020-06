MD – Il Barcellona non conferma né smentisce accordi con Lautaro. Chiaro il messaggio del Toro

Il Barcellona non conferma né smentisce alcun accordo con l’entourage di Lautaro Martinez. Questo l’aggiornamento che arriva dal Mundo Deportivo a proposito del futuro dell’attaccante nerazzurro, sempre nel mirino del club blaugrana. Anche gli spagnoli sottolineano quanto il Toro stia bene a Milano e non abbia intenzione di forzare la mano con i nerazzurri, sebbene il richiamo di Leo Messi sia molto forte. L’argentino lascerebbe Milano soltanto per trasferirsi nella squadra del suo connazionale.