Con i bonus Lautaro arriverebbe a toccare l’agognata doppia cifra, l’Inter punta forte su di lui per tenere alta la competitività di una squadra che vuole proseguire il ciclo vincente, come annunciato subito dopo la conquista del ventesimo scudetto. L’anno prossimo bisognerà cancellare anche la macchia di Madrid, che in questa stagione è stato il più grande boccone amaro mandato giù dall’attaccante per via del rigore sbagliato alla lotteria sulla strada verso l’eliminazione. Con Inzaghi in panchina i nerazzurri hanno sempre superato la fase a gironi in tre stagioni di fila, dopo altrettante eliminazioni nella fase a gruppi, ma adesso l’asticella si alza e il gioco si fa più duro. Arrivare di nuovo in fondo e, possibilmente, vincerla farebbe piacere a tutti. Soprattutto a Lautaro e all’Inter stessa, che senza dubbio faranno ancora squadra per un obiettivo comune".