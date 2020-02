Il Times conferma su Lautaro Martinez: “Escludete pure lo United. Prese informazioni ma…”

Barcellona, Real Madrid, City, ma anche Chelsea e United. Lautaro Martinez viene accostato a diversi club europei, ma c’è chi riesce ad escludere proprio i Red Devils. Lo scrivono diversi giornali inglesi e lo conferma nella sua edizione odierna il Times. Il giornale inglese spiega che per la prossima stagione il Manchester, che ha ceduto all’Inter Lukaku e in prestito anche Sanchez, cercherà una punta.

Molti avevano parlato del calciatore argentino come di un obiettivo per la squadra di Solskjaer ma il giornale inglese esclude questa circostanza. “La società inglese esclude una mossa per Lautaro dopo aver capito che l’Inter chiederà 94 mln di sterline per l’attaccante (111 mln, la clausola di riscatto.ndr)”, si legge. E per questo il manager e il suo staff starebbero prendendo in considerazione diverse opzioni per il prossimo mercato avendo perso l’obiettivo principale di gennaio, Haaland che è andato al Borussia.

(Fonte: thetimes.co.uk)