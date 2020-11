Cds – Inter, rinnovo Lautaro: ecco cosa filtra dall’Argentina. Ci sono stati contatti…

“Lautaro deve crescere e serve pazienza”. Beppe Marotta si tiene stretto il Toro, a maggior ragione dopo l’ottima prestazione contro il Real Madrid. Per l’attaccante era un banco di prova importante, soprattutto vista l’assenza di Lukaku, e l’ha superata a pieni voti. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, quanto al rinnovo, “la trattativa è stata appena abbozzata a settembre, durante il viaggio in Europa dei rappresentati del calciatore. Ci sono stati contatti anche recenti con il ds Ausilio, ma gli aspetti da limare sono diversi. Dall’Argentina filtra che Yaque e Zarate torneranno prima di Natale per un nuovo appuntamento in viale della Liberazione”.

(Corriere dello Sport)