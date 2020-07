Lautaro, che liberazione: segnali positivi per l’Inter, ecco come convincerlo a restare

Un gol, un’esultanza rabbiosa, un modo per togliersi di dosso le critiche e le difficoltà delle ultime partite: Lautaro Martinez è tornato a segnare, e in casa Inter sperano che la rete di ieri sera possa dare lo slancio giusto all’attaccante argentino per un finale di stagione da protagonista. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Un urlo nel vuoto. Di liberazione. A scacciar via pensieri neri e riprendersi una fetta di futuro. Almeno quello prossimo, per un finale di stagione da vivere ancora da protagonista“.

AVANTI INSIEME – “Se il Barcellona, in piena crisi economica, studia la strategia per dare l’assalto al gioiello nerazzurro, l’Inter lavora sulle contromosse da usare per convincere il Toro a restare. C’è un rinnovo da mettere a punto, un adeguamento contrattuale da garantire e un progetto tecnico futuro incentrato sulla crescita e la conferma della LuLa. L’Inter metterà sul tavolo le sue armi per convincere Lautaro a rinunciare alla corte del Barcellona, per vincere insieme. Non potrà avvicinarsi ai dieci milioni di euro netti a stagione che il club catalano ha già messo sul piatto, ma può garantire al Toro un futuro da primo della classe. L’Inter non vuole privarsi del suo talento e spera che il desiderio sia reciproco. Oggi i segnali sono buoni. Magari il gol ritrovato sarà davvero un nuovo inizio“.