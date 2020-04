Lautaro, le offerte faraoniche di Chelsea e Manchester City non preoccupano il Barcellona

Il nome di Lautaro Martinez è finito sui taccuini di tutti i principali club d’Europa: sull’argentino, obiettivo prioritario del Barcellona, ci sono anche due big d’Inghilterra come Chelsea e Manchester City, pronte a pagare all’Inter l’intero valore della clausola rescissoria e ad assicurare al giocatore un ingaggio da oltre 10 milioni a stagione. I catalani, tuttavia, non sarebbero preoccupati da questi rilanci: secondo il quotidiano spagnolo Sport il club blaugrana è fiducioso sul fatto che il Toro sceglierà la propria prossima destinazione basandosi solamente su fattori sportivi, e non economici. Le opzioni, per Lautaro, sono due: rimanere all’Inter o accettare la corte del Barcellona.