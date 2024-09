Lautaro, ritorno da grande. E ieri dopo il derby altri parole da leader

"E ieri dopo il successo contro l’Udinese ha indossato ancora i panni del leader: «L’atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo rimanere umili e lavorare sempre di più. Dobbiamo alzare il livello ogni giorno per far crescere l’Inter. Dopo il derby ci siamo impegnati tanto e abbiamo parlato meno. La differenza in campo si è vista». Valutando la prestazione generale, per la punta nerazzurra è stata evidente anche la crescita sul piano fisico rispetto alle ultime uscite, dopo aver cominciato in ritardo la stagione con la necessità di dover inseguire per rimettersi alla pari".