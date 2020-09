Lautaro, resa catalana: “L’Inter non ha ceduto. Non solo: il Barcellona non può neanche…”

El Mundo Deportivo dà ormai per perso Lautaro Martinez per il Barcellona. Troppo alte le richieste dell’Inter, che non è mai scesa a patti e soprattutto mai ha considerato di inserire Junior Firpo a 41 milioni di euro in una ipotetica trattativa per El Toro.

“Il tema Lautaro-Barcellona è congelato, a meno di un inatteso giro di trattative. L’Inter non abbassa il prezzo, non intende certo regalare il giocatore, tutto il contrario. E il Barcellona, ad oggi, non può neanche confermare l’offerta da 65 milioni di euro più Junior Firpo, che è l’ultima offerta presentata prima della pandemia Covid“, sottolinea Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo.