Scatto Inter, rinnovo di Lautaro più vicino. Via la clausola: ecco le cifre dell’ingaggio

Dopo il corteggiamento estivo da parte del Barcellona, Lautaro è pronto per rimanere nell’Inter per molti anni. Il club blaugrana non ha affondato il colpo e l’argentino si è convinto a rimanere a Milano e ora parla coi nerazzurri del rinnovo che potrebbe presto arrivare. Da tempo le parti sono al lavoro per prolungare la durata del contratto e adeguare lo stipendio del Toro Martinez.

Secondo Calciomercato.com “Le nuove cifre sono vicine ai 6 milioni di euro netti più bonus, in linea con gli altri big dell’attacco, Sanchez e Lukaku. A tutto questo va aggiunta la volontà di togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Una bella iniezione di fiducia, che potrà servire a Lautaro per uscire dal momento negativo.

Che anche i grandi giocatori possono vivere nel corso di una carriera. Le sue qualità non sono in discussione, si tratta solo di lavorare sulla sua testa, quello che sta facendo Conte in questi giorni. L’Inter ha piena fiducia in Lautaro ed è pronta a fare un altro passo in avanti verso le sue richieste, ora tocca a lui fare il salto di qualità”.