Simeone sogna Lautaro. L’Inter non vende il Toro: “In caso di chiamata dell’Atletico…”

L'attaccante argentino è nel mirino dell'Atletico di Simeone, Inter non costretta a vendere ma valuterà solo offerte super

L'Inter non vuole privarsi dei suoi giocatori top, ma è chiaro che in caso di offerte super per uno dei suoi giocatori non farà finta di niente. La situazione finanziaria del club non lo costringe a cessioni forzare dei big, ma ogni offerta verrà valutata con attenzione. Uno dei più corteggiati è sicuramente Lautaro Martinez , su cui c'è il pressing dell'Atletico Madrid.

"Il Cholo sul Toro Lautaro-Spagna è un tormentone che torna attuale ogni anno: il primo a muoversi, per altro in piena pandemia mondiale, era stato il Barcellona, su consiglio più o meno esplicito di Leo Messi. Oggi, col nuovo contratto siglato in autunno, la clausola è sparita ma lo status di top player di Lautaro è stato messo nero su bianco, con un nuovo accordo da 6 milioni netti fino al 2025. Cifra che non spaventa le altre due big di Spagna della capitale. Ma se il Real è concentrato su altri obiettivi (vedi Mbappé), l’Atletico è vigilissimo sul mercato e cerca un nuovo centravanti da affiancare al talento di Joao Felix", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Simeone è un fan di vecchia data del Toro: da argentino ad argentino, il Cholo troverebbe sicuramente le parole giuste per convincere Lautaro a rimettersi in gioco in un nuovo ambiente. Lautaro a Milano sta benissimo e non perde occasione per sottolinearlo, ma poi i fatti dicono pure che in passato le lusinghe del Barça lo avevano fatto vacillare e anche gli attestati di stima arrivati a più riprese da Madrid non lo hanno lasciato indifferente. L’Inter, da parte sua, sa di avere in casa un tesoro (tecnico ed economico) e come tale lo valuterà anche in caso di chiamata ufficiale da parte dell’Atletico", aggiunge il quotidiano.