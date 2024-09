Intervistato da Radio 105 in occasione della proiezione del film "Inter. Due Stelle sul Cuore", Lautaro Martinez , capitano nerazzurro, ha raccontato quali fossero i momenti in cui ha capito di poter vincere davvero la Seconda Stella: "Ti faccio un podio. Per primo metto il prepartita, quando siamo rientrati nello spogliatoio è stato un momento in cui ho detto: "Stasera finisce".

Poi metto la partita in casa con la Juve, è stata fondamentale. Poi mi ricordo Firenze: siamo tornati da Riad dopo la Supercoppa, eravamo sotto in classifica ed era difficile dopo aver vinto un trofeo, che era un motivo magari per tornare rilassati. Ma noi non siamo stati così e siamo scesi in campo in modo corretto".