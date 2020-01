FCIN1908 – Lazaro potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. Diverse soluzioni all’estero

E’ stata una giornata molto intensa nella sede dell’Inter. Ad un certo punto è arrivato in via della Liberazione anche l’agente di Lazaro. Nell’incontro con il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, si è discusso della possibilità che il giocatore lasci il club nerazzurro già in questa sessione di mercato. All’estero ci sono diversi club interessati al ragazzo austriaco che però ama l’Inter e anche Milano. Prenderà la decisione migliore rispetto al suo futuro insieme al suo agente, consapevole che potrebbe trovare poco spazio nella squadra interista.

(Fonte: FCINTER1908.IT)