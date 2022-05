Abola – Lazaro lascerà il Benfica e tornerà all’Inter: sul giocatore un club di Serie A

L'esterno austriaco tornerà all'Inter dove verrà ceduto a titolo definitivo

Ormai non ci sono più dubbi: a fine stagione Valentino Lazaro lascerà il Benfica e tornerà all'Inter. In Portogallo l'esterno austriaco è stato protagonista di una stagione sottotono, complice anche alcuni infortuni muscolari, il bottino è misero: in 29 gare ha fornito appena due assist. Secondo quanto riporta Abola, il giocatore potrebbe rimanere in Italia. Infatti l'Atalanta potrebbe essere la prossima destinazione di Lazaro, stavolta a titolo definitivo, perché, come spiegato dall'agente, "non vogliamo che diventi un giocatore sempre in prestito".