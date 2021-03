Troppi guai fisici, Lazaro rientra all’Inter? Gladbach non convinto del riscatto

L'esterno di proprietà dell'Inter potrebbe tornare a Milano dopo il prestito in Bundesliga

"Lazaro, infatti, non convince dal punto di vista fisico: in settimana ha saltato la partita di qualificazione ai Mondiali, che la sua Austria ha pareggiato per 2-2 con la Scozia, a causa di un problema al quadricipite. In questa stagione l'esterno di proprietà dell'Inter ha saltato le prime 5 partite di campionato in seguito a un infortunio alla caviglia, a inizio 2021 è stato fermo per più di un mese per un problema agli adduttori", sottolinea Gazzetta.it.