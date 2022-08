Il Messaggero – Lazio, allarme per Sarri: un titolare ha la febbre. Vecino scala posizioni

"Mentre si avvicina il big match contro l'Inter in casa Lazio spunta un allarme a poche ore dal fischio d'inizio Lazzari ha la febbre e rischia seriamente di dare forfait. Si scalda Hysaj, che tuttavia era sceso in campo contro i nerazzurri anche nel successo in casa (3-1) della scorsa stagione. L’albanese era già titolare sul terreno nelle ultime prove tattiche di questa mattina a Formello, che confermano in teoria Zaccagni, Immobile e Pedro nel tridente. Sarebbe Felipe Anderson l’escluso eccellente oltre al solito Luis Alberto, non considerato a centrocampo nel ballottaggio a due. Nonostante le parole di Sarri alla vigilia, Vecino scala posizioni su Basic e, dopo Torino, anche stasera potrebbe fare il bis da ex", si legge.