Leonardo: “Icardi, buona operazione. Non ci sono molti attaccanti così. Cavani…”

In una lunga intervista concessa a Le Journal Du Dimanche, Leonardo ha parlato di Mauro Icardi che ha riscattato dall’Inter per il PSG. Un’operazione di una sessantina di mln, bonus compresi. «Abbiamo acquistato l’argentino – ha spiegato perché dovevamo esercitare l’opzione di riscatto che c’era sul suo contratto prima della fine di maggio, alla fine del prestito gratuito. Ma era tutto previsto nel nostro progetto economico. Forse non era il momento giusto, ma è stata una buona operazione, perché è un grande attaccante di 27 anni e non ce ne sono molti sul mercato».

Su Cavani ha aggiunto: «L’addio a lui e a Thiago Silva è stata una decisione difficile da prendere. Vedremo di continuare con loro comunque fino alla fine delle partite di Coppa di agosto. Se un giocatore alla fine del suo contratto con noi ha già un accordo con un altro club all’inizio di luglio, come facciamo? Avremo grossi problemi, questo è certo. L’idea di prolungare per due mesi è nell’aria, ma non è stata ancora messa nero su bianco».

(Fonte: lejdd.fr)