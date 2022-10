LIVEBLOG Sassuolo-Inter 1-2, i tifosi: “Dzeko carica 101 e c’è chi critica”

Un impegno importante quello di oggi per l'Inter, chiamata a rialzarsi anche in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona. I nerazzurri di Simone Inzaghi fanno visita al Sassuolo di Alessio Dionisi. Come di consueto, oltre alla partita sul campo, ce n'è un'altra: quella sui social. FcInter1908 ha raccolto infatti le migliori reazioni dei tifosi nerazzurri durante la sfida contro la squadra neroverde.