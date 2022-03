Liverpool-Inter, salgono le quotazioni di Sanchez. Vidal al posto di Barella

L'allenatore nerazzurro dovrebbe avere pochi dubbi su chi schierare contro gli inglesi nella gara di ritorno degli ottavi di CL

Se qualche dubbio ce l'ha non l'ha svelato in conferenza stampa. Ma il tecnico nerazzurro ha detto che cercherà di giocare la gara con il Liverpool al massimo. Per questo non dovrebbero esserci molti dubbi su chi scenderà in campo nella sfida di domani sera. In difesa giocheranno i titolari e a centrocampo sarà Vidal a sostituire Barella, squalificato. Il tecnico ha detto che Perisic ha recuperato quindi sarà lui, dopo lo stop per affaticamento in campionato, a riprendere il suo posto sulla sinistra.