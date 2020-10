Era uno dei gioielli della Primavera dell’Inter. Samuele Longo, però, non ha avuto una carriera brillante come molti credevano e auspicavano per lui. Oltre 7 anni a girare per l’Europa, tra Spagna e Serie B. Undici squadre in prestito e ieri, all’ultimo respiro, la cessione a titolo definitivo al Vicenza.

Una cessione non gratuita. Secondo Tuttosport, il club vicentino ha pagato il cartellino di Longo 400.000 euro.