Lukaku-Inter, accordo totale. Insieme a Dybala? Tutto fa pensare a una cessione

Con l'arrivo ormai sempre più probabile di Dybala, l'attacco dell'Inter sarebbe completo a livello numerico. Ma c'è la variabile Lukaku

"Le operazioni Dybala e Lukaku sono svincolate tra di loro, è inevitabile pensare che l’eventuale arrivo del belga spinga all’uscita uno degli altri tre attaccanti, nello specifico molto più Lautaro rispetto agli altri due. Nessuno più dell’argentino potrebbe raccogliere offerte importanti in giro per l’Europa. Ma, per intendersi: Dybala è l’affare su cui l’Inter ragiona da gennaio, con convinzione sempre più crescente con il passare delle settimana. Lukaku è la luce in fondo al tunnel, una possibilità remota che farebbe felici tutti ad Appiano, ma che non dipende soltanto dai nerazzurri: Romelu e i nerazzurri sono d’accordo su tutto, a partire dai 7,5 milioni di stipendio grazie ai benefici del Decreto Crescita garantiti fino al 30 giugno, e ora toccherà allo staff del belga convincere i Blues ad aprire sul prestito", si legge su La Gazzetta dello Sport.