Lukaku, l’Inter alza l’offerta a 7 milioni per il Chelsea. Romelu spera di chiudere oggi

Nelle prossime ore previsto un nuovo summit tra l’Inter e il Chelsea per Romelu Lukaku. L’attaccante belga vuole tornare in nerazzurro ed è disposto a passare dai 12 milioni di ingaggio a 7. Il Chelsea, per accontentare il calciatore, ha aperto alla cessione in prestito oneroso ma Marina Granovskaia - ad Chelsea - chiede 10 milioni di euro.