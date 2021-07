Lukaku vs Immobile, Inzaghi tra futuro e passato. E la frase detta a Big Rom…

Il quarto di finale degli Europei tra Belgio e Italia sarà anche Lukaku vs Immobile. Con Inzaghi primo spettatore

Classe 1990 Immobile, classe 1993 Lukaku. Destro l’italiano, mancino il belga. 15 gol in 49 partite in Nazionale per Immobile, 63 in 97 per Big Rom. Sono solo alcuni dei numeri degli attaccanti, attualmente impegnati agli Europei. 3 reti per l’interista, 2 per il giocatore della Lazio. Saranno di fronte, uno contro l’altro, per provare a trascinare le rispettive nazionali in semifinale. Dirà Inzaghi che è il più forte, quell’Inzaghi che ha chiamato Lukaku non appena ha firmato il contratto con l’Inter. Cosa si erano detti i due al telefono? Lo ha svelato il Corriere dello Sport nelle scorse settimane: “Lukaku sul trono dei cannoniere europei come Immobile un anno fa. È questa la promessa che ha fatto Inzaghi a Lukaku in occasione del primo contatto telefonico avvenuto tra i due. “Ti farò vincere la Scarpa d’Oro”, gli ha detto”.