Mercato, Lukaku e un ritorno all’Inter? Biasin chiarisce la situazione

Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto della situazione su un possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha chiarito la situazione in merito ad un possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Per me è praticamente impossibile ragionare su un suo ritorno: questa cosa non capiterà mai. Ma il tifoso non può avere un rimpianto su Lukaku: non è l'Inter ad averlo venduto, è lui che dopo aver promesso di restare se n'è andato. Nessuno dice che l'Inter può investire 100 milioni per riprendersi Lukaku, non esiste proprio. L'unica piccolissima possibilità è che lui decida di venire qui in ginocchio a lavorare gratis e che il Chelsea decida di darlo in prestito: è impossibile".