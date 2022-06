Lukaku-Inter, il Chelsea replica: “Boehly vuole canale preferenziale per 2 nomi”

Chelsea e Inter trattano ancora per limare la cifra del prestito per riportare Romelu Lukaku a Milano: gli scenari

Ottenere un ulteriore sconto o accettare le condizioni del Chelsea: è a questo bivio l'Inter, che lavora incessantemente per riportare Romelu Lukaku a Milano in prestito. Il presidente Steven Zhang ha però detto no ai 10 milioni più bonus richiesti dai Blues e vuole chiudere alle sue condizioni. Ma ci sono altri scenari, come scrive il Corriere dello Sport: "Esistono anche due ipotesi alternative: che la differenza sia colmata da una futura amichevole, con incasso a favore del Chelsea.