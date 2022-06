Sky – Lukaku-Inter, visite e poi firma: tutte le cifre finali dell’operazione

È il Romelu Lukaku-day in casa Inter. Visite mediche in corso per il belga tra Humanitas e CONI, poi arriverà la firma sul contratto. Sky Sport ricorda tutte le cifre dell’operazione: Lukaku torna in prestito oneroso per 8 milioni più bonus (4) un anno dopo essere stato venduto al Chelsea per 115 milioni. La prima offerta dell’Inter è stata di 5 milioni + bonus e la risposta inglese non si è fatta attendere. 10 + bonus. Poi la controproposta, 7 + bonus, e l’ultimo ritocco, 8 + bonus. Big Rom - che al Chelsea prendeva 12 milioni netti - ne guadagnerà circa 8,5 in nerazzurro.