Sky – Inter, ecco perché ieri Lukaku non è entrato. E contro l’Empoli…

Un interessante retroscena su Romelu Lukaku , raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, direttamente dalla sede dell’Inter. Ieri in Supercoppa è rimasto tutto il tempo in panchina, ecco perché.

“Ieri forse ci fosse stato bisogno, Lukaku sarebbe entrato. Ma sul 2-0 prima e 3-0 poi, non si è rischiato, gli si è risparmiato qualcosa. Scalpita per entrare e in un modo o nell’altro contro l’Empoli ci sarà Lukaku”, le sue parole.