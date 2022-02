Lukaku, è Inter davvero a tutti i costi: “Romelu pronto a fare questa mossa”

Romelu Lukaku è estremamente infelice al Chelsea e vuole tornare all'Inter: ed è pronto addirittura a questa mossa

Al Chelsea, invece, si spinge più in là — stipendio da 12,5 l’anno — e questo rende ancora più stretta la sua via verso Milano. In più Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, è tra gli ossi più duri nell’Europa nel calcio: difficile immaginare concessioni dopo il maxi-investimento estivo. Tradotto: complicatissimo un prestito gratuito, unica possibilità per un ritorno in nerazzurro. Certo, nel gioco di incastri, anche Romelu è pronto a fare la sua mossa: sarebbe disposto a ridursi il lauto ingaggio, anche per far capire con ancora più evidenza la sua volontà a chi di dovere".