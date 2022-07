Daily Mail – Lukaku, tutto fatto: accordo Inter-Chelsea per prestito anche per 2023/2024

"C'è già un principio di accordo per prolungare il prestito per un altro anno, quindi per la stagione 2023/2024", scrive il Daily Mail. Ricordiamo che i prestiti pluriennali, da quest'anno, sono vietati dalla Fifa quindi i club possono solamente raggiungere un accordo anno per anno. E sembra che Inter e Chelsea abbiano già posto le basi per prolungare la permanenza di Lukaku in nerazzurro.