GdS – Lukaku ha le valigie pronte: “Vuole l’Inter, se ne parla solo così”

Romelu Lukaku e l’Inter. L’attaccante vuole tornare in Italia e in particolare in nerazzurro: ne parla così Gazzetta.it

Alessandro Cosattini

Romelu Lukaku e l’Inter. L’attaccante vuole tornare in Italia e in particolare in nerazzurro, ma prima di intavolare qualsiasi discorso sul mercato bisogna conoscere il futuro del Chelsea. Ne parla oggi Gazzetta.it in un focus dedicato proprio ai giocatori che possono lasciare i Blues in estate.

“Anche Romelu Lukaku, pagato ben 115 milioni in estate, ha le valigie pronte. Non lega con Tuchel e, se il tedesco resta al suo posto, non ha nascosto la voglia di rivestire la maglia dell’Inter. Certo, a Milano se ne può parlare solo per un prestito super-agevolato. Ma l’incertezza resta”, si legge.