Lukaku vuole l’Inter: ma l’Inter rivuole Lukaku? Questa la posizione del club

La Gazzetta dello Sport spiega qual è la posizione dell'Inter in merito ad un possibile ritorno di Romelu Lukaku

Dopo giorni di pura tempesta a dicembre a seguito della famosa intervista, sembrava tutto rientrato: Romelu Lukaku era pronto a reintegrarsi appieno al Chelsea. Ma gli ultimi fatti hanno cambiato di nuovo tutto: il belga pensa ancora all'Inter. Ma cosa pensa in merito il club nerazzurro? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Se Romelu vuole l’Inter, l’Inter vuole Romelu? Rispondere con un “no” secco sarebbe ardito: chi rinuncerebbe mai in partenza a un’arma che in Italia si è dimostrata devastante? Sarebbe più giusto dire che è questione di “possibilità” e non di “volontà”: i nerazzurri, al momento, non possono. Anzi, non potrebbero: meglio il condizionale nelle infinite vie del mercato. Il club ha comunque ormai altri piani, sia tecnici che economici".