SM – Inter, lunedì l’ufficialità della cessione di Gabigol al Flamengo: le cifre dell’affare

Dopo aver chiuso gli acquisti di Young e Moses e in attesa di definire i dettagli per Eriksen, l’Inter pensa anche a cedere: secondo quanto riporta Sport Mediaset, lunedì sarà il giorno dell’ufficialità della cessione a titolo defniitivo di Gabigol al Flamengo.

“Lunedì l’Inter chiuderà con il Flamengo per la cessione definitiva di Gabigol per 20 milioni e il 20% su una futura rivendita, con i nerazzurri che, grazie ad ammortamenti vari, realizzeranno una plusvalenza in bilancio di quasi 10 milioni“.