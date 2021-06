FCIN1908 / Primavera Inter, Madonna potrebbe lasciare: 2 candidati, uno da Triplete

Su tutti, sono due i nomi seriamente candidati a prendere il posto di Armando Madonna sulla panchina della Primavera dell’Inter

La politica dei tagli promossa da Steven Zhang non risparmierà le giovanili, che subiranno tagli per un totale del 30%. Questa è la strategia imposta dal presidente per far fronte al piano di rientro che dovrà sistemare il bilancio nerazzurro.