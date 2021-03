L’Inter si inserisce per Mandi. L’offerta nerazzurra fa vacillare il difensore

Il difensore del Betis era pronto a rinnovare poi è arrivata l'offerta dell'Inter superiore a quella degli spagnoli

Il mercato dei giocatori in scadenza di contratto è seguito sempre con scrupolosa attenzione da parte dell'Inter. Nel mirino del club nerazzurro è finito il difensore del Real Betis Aissa Mandi. Il giocatore classe 1991 tratta da tempo per il rinnovo del contratto col club di Siviglia che gli ha offerto tra i 2,5 e i 3 milioni di euro lordi a stagione. Sembrava tutto fatto, ma poi si è inserita l' Inter .

I nerazzurri hanno fiutato l'affare e stanno provando a strappare il sì al difensore. A far vacillare Mandi è proprio l'offerta di un grande club come l'Inter che, secondo quanto riporta El Desmarque, avrebbe messo sul piatto un contratto con ingaggio tra i 2,5 e 3 milioni netti a stagione. Un bel passo avanti per Mandi che sembrava voler firmare col Betis, ma che ora sta valutando. Secondo il portale spagnolo il club di Siviglia rimane in vantaggio e dovrebbe arrivare una risposta entro aprile.